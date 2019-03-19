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«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات

«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، شركات الاستقدام بتقدیم تعویض مالي أو تأشیرة بدیلة لترحیل العامل المنزلي أثناء فترة التجربة المقدرة بـ 90 یوماً.

واشترطت 6 حالات تكون فیھا شركة الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسطت لاستقدامه، وھي الامتناع عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل، على أن یتم إثبات ذلك من لجان الفصل لعمال الخدمات المنزلیة، والتغیب عن العمل، وعدم تنفیذ المھام المكلف بھا، والإصابة بمرض لا یمكنه من أداء الخدمة، وثبوت عدم صحة تقاریر الفحوصات الطبیة والأمنیة التي أجریت له، وعدم توفیر الخدمة المطلوبة.

ویشترط لاستخراج التأشیرة، أن تكون حالة العامل في أبشر خروجاً نھائیاً، وأن یتم الترحیل أثناء فترة التجربة وعدم تجاوز الحد الأعلى من التأشیرات.

ویعمل في المملكة حالیاً أكثر من 4.2 ملیون وافد ینتمون إلى أكثر من 20 جنسیة، وتم إلزام الشركات بـ 90 یوماً للاستقدام من أجل الحد من التأخیر، على ألا تتجاوز الغرامات الموقعة 10% من إجمالي قیمة العقد في حالة تجاوز الفترة المحددة.

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