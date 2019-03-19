الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

خادم الحرمين يطلق 4 مشاريع كبرى في الرياض بـ 86 مليار ريال

خادم الحرمين يطلق 4 مشاريع كبرى في الرياض بـ 86 مليار ريال

رسالة مهمة من «الجوازات» للمواطنين المسافرين خارج المملكة

رسالة مهمة من «الجوازات» للمواطنين المسافرين خارج المملكة

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 
0

تواصل – جدة:

روت الدكتورة مجد محمد جمال بطرش، قصة حفظها للقرآن وكيف تمكنت بفضل الله من حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم انشغالها وعملها بمجال طب الأسنان.

وقالت بطرش، التي تبلغ من العمر 48 عاماً، “ترعرت ولله الحمد في كنف أسرة ملتزمة ومتعلمة فوالدي – خريج اللغة العربية – يحفظ من القرآن وكذلك والدتي”.

وأضافت: “أما جدتي فهي حافظة لكتاب الله كاملاً، ولكن سر حفظي للقرآن أن ولدي قد أصابه مرض نادر ومستعصٍ حيَّر الأطباء، فكتبوا له أدوية فقط لتحسين حالته ولتخفيف ألمه، ولكنهم أخبروني بأن لها تأثيرات جانبية قد تؤثر عليه مستقبلاً، فلم أعطه الأدوية وبدأت أقرأ عليه القرآن الكريم بنية الشفاء.

وتابعت: “مع التكرار لسور معينة وجدت نفسي قد حفظتها بل وبدأت أستشعر الآيات وتعلق قلبي بها ولله الحمد والمنة، أما ولدي فببركة القرآن منّ الله عليه بالشفاء واليوم هو دكتور طبيب أسنان بأحد المستشفيات”.

وأردفت طبيبة الأسنان قائلة: إنها التحقت بدار الهدى التابعة لجمعية خيركم بجدة التي أتمت فيها حفظ القرآن، واليوم هي معلمة بذات الدار لتنال الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعمله).

وأضافت أن مشوارها القرآني توج قبل أيام بحصولها على إجازة بقراءة عاصم من طريق الشاطبية على يد لينا ظاظا؛ وذلك لتنال كما ذكرت شرفاً عظيماً لاتصالها – أي الإجازة القرآنية – بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن نيلها إلا لمن أتقن الحفظ وأحكام التجويد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحباط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة بالرياض وجدة

إحباط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة بالرياض وجدة

فيديو مؤثر.. هكذا استقبل طلاب مدرسة ابتدائية معلمهم السابق بجدة

فيديو مؤثر.. هكذا استقبل طلاب مدرسة ابتدائية معلمهم السابق بجدة

بأمر «الصحة».. إدارة نسائية لمستشفى «ولادة المساعدية» بجدة

بأمر «الصحة».. إدارة نسائية لمستشفى «ولادة المساعدية» بجدة

لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة بينهما أمتار على أحد طرق جدة

لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة بينهما أمتار على أحد طرق جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>