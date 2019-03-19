طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

تواصل – جدة:

روت الدكتورة مجد محمد جمال بطرش، قصة حفظها للقرآن وكيف تمكنت بفضل الله من حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم انشغالها وعملها بمجال طب الأسنان.

وقالت بطرش، التي تبلغ من العمر 48 عاماً، “ترعرت ولله الحمد في كنف أسرة ملتزمة ومتعلمة فوالدي – خريج اللغة العربية – يحفظ من القرآن وكذلك والدتي”.

وأضافت: “أما جدتي فهي حافظة لكتاب الله كاملاً، ولكن سر حفظي للقرآن أن ولدي قد أصابه مرض نادر ومستعصٍ حيَّر الأطباء، فكتبوا له أدوية فقط لتحسين حالته ولتخفيف ألمه، ولكنهم أخبروني بأن لها تأثيرات جانبية قد تؤثر عليه مستقبلاً، فلم أعطه الأدوية وبدأت أقرأ عليه القرآن الكريم بنية الشفاء.

وتابعت: “مع التكرار لسور معينة وجدت نفسي قد حفظتها بل وبدأت أستشعر الآيات وتعلق قلبي بها ولله الحمد والمنة، أما ولدي فببركة القرآن منّ الله عليه بالشفاء واليوم هو دكتور طبيب أسنان بأحد المستشفيات”.

وأردفت طبيبة الأسنان قائلة: إنها التحقت بدار الهدى التابعة لجمعية خيركم بجدة التي أتمت فيها حفظ القرآن، واليوم هي معلمة بذات الدار لتنال الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعمله).

وأضافت أن مشوارها القرآني توج قبل أيام بحصولها على إجازة بقراءة عاصم من طريق الشاطبية على يد لينا ظاظا؛ وذلك لتنال كما ذكرت شرفاً عظيماً لاتصالها – أي الإجازة القرآنية – بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن نيلها إلا لمن أتقن الحفظ وأحكام التجويد.