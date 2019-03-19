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انطلاق الرحلات بين مطاري الملك فهد وهيثرو بلندن في هذا الموعد

انطلاق الرحلات بين مطاري الملك فهد وهيثرو بلندن في هذا الموعد
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تواصل – الدمام:

دشنت شركة مطارات الدمام (داكو) رحلة يومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو بلندن على متن الخطوط الجوية البريطانية، وذلك ابتداءً من الأول من ديسمبر للعام الحالي 2019.

وأوضحت مطارات الدمام، في بيان لها، أن هذا الإعلان يأتي امتداداً للخطوات التطويرية التي شهدها مطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتناغماً مع الخطط الاستراتيجية لتعزيز قيمة المطار؛ ليصبح أحد أهم المحطات الرئيسية على مستوى المنطقة، بما يلبي الطلب المتزايد، ويقدم مجموعة من الخدمات والخيارات الإضافية للراغبين في السفر من وإلى أوروبا عبر مطار هيثرو بلندن، التي تعد أحد أهم الوجهات العالمية.

وعبَّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني عن سعادته بتدشين واحدة من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا.

وقال الجعويني: “يعتبر هذا الإعلان تأكيداً على مكانة المملكة، ويرسخ أهمية المنطقة الشرقية كمحطة مهمة لحركة المسافرين من وإلى المملكة المتحدة؛ ومن ثم إلى بقية محطات العالم مثل أمريكا الشمالية والجنوبية.

كما أن بإمكان المسافرين البدء في حجز الرحلات ابتداءً من الآن، ونعمل بشكل جاد على مزيد من الخطوات التطويرية اللاحقة لتعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي الإقليمية وتقديم الخدمات والخيارات والتسهيلات للمسافرين من المنطقة الشرقية لأي وجهة داخلية أو خارجية”.

وأضاف “الجعويني”: “فخورون بالخطوات التطويرية المتوالية؛ لتلبية الطلب المتزايد للسفر عبر مطار الملك فهد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين خلال العام المنصرم 2018 أكثر من 10 ملايين مسافر”.

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