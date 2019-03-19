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«حديقة الملك سلمان».. إحدى أكبر حدائق العالم في الرياض قريباً

«حديقة الملك سلمان».. إحدى أكبر حدائق العالم في الرياض قريباً
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تواصل – الرياض:

ينتظر سكان العاصمة “الرياض” مشروعهم البيئي الترفيهي المتضمن أكثر من 160 عنصراً ستجعل قلب الرياض أخضرَ؛ وهو مشروع «حديقة الملك سلمان» المتوسط للعاصمة، والرابط لـ 6 محاور رئيسية بها و5 محطات لشبكة القطارات، و10 من محطات الحافلات التي ستيسر وصول 75% من سكان «الرياض» إليها في 30 دقيقة.

ويعد هذا المشروع إحدى أكبر حدائق المدن في العالم، التي ستتربع على 13.4 كيلومتر مربع، التي ستضم في جنباتها المجمع الملكي للفنون بمساحة 400 ألف متر مربع، يشمل 3 صالات سينمائية، و4 أكاديميات فنية، و7 مسارح، ومركزاً ثقافياً تعليمياً للأطفال، يسهم في تنمية ونهضة الحركة الفنية وتفاعل المجتمع معها.

وستضم «حديقة الملك سلمان» مركزاً تعريفياً بيئياً ثقافياً ترفيهياً للزوار بمساحة 80 ألف متر مربع يتيح لزواره التمتع بالمعروضات التفاعلية، ومشاتل الأشجار والنباتات، ومقاهٍ ومطاعم، وصالات متعددة الأغراض، إضافة إلى الحدائق المتخصصة على مساحة 400 ألف كيلومتر مربع، ووادي بمساحة 800 ألف كيلومتر مربع، ومساحات خضراء تشغل 6.4 مليون متر مربع، وبحيرات مائية بمساحة 300 متر مربع، ومشاتل بمساحة 125 ألف متر مربع، ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلومتر؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وسيبرز قسم الثقافة والفنون في مشروع «حديقة الملك سلمان» 6 متاحف للطيران، والفضاء والفلك، والعلوم، والنباتات، والواقع الافتراضي، والعمارة، ومركزاً للأعمال والمؤتمرات بمساحة 100 ألف متر مربع، وساحة احتفالات بمساحة 40 ألف متر مربع.

وسيوفر مشروع «حديقة الملك سلمان» خدمات ترفيهية من خلال منطقة ترفيهية على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة ألعاب مائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركزاً للترفيه العائلي على مساحة 18 ألف متر مربع، وجسراً للمشاهدة بطول 350 متراً.

ومن المنتظر أن يقدم مشروع «حديقة الملك سلمان» فرصاً لهواة ممارسة الرياضات المختلفة عبر ملعب «رويال قولف» على مساحة 850 ألف متر مربع، ومركزاً للفروسية بمساحة 34 ألف متر مربع، وملاعبَ رياضية بمساحة 50 ألف متر مربع، ومسارات للجري والدراجات الهوائية بطول 35 كيلومتراً، ومركزاً للقفز المظلي والمناطيد بمساحة 18 ألف متر مربع، وملاعب للواقع الافتراضي بمساحة 7 آلاف متر مربع.

كما سيقدم مشروع «حديقة الملك سلمان» خدمات السكن والضيافة والأعمال من خلال 16 فندقاً بمساحة 194 ألف متر مربع، ومساحات تجارية تشغل 500 ألف متر مربع، ومساحات مكتبية بواقع 600 ألف متر مربع، وأكثر من 12 ألف وحدة سكنية.

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