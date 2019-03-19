يقودها طفل عمره 10 سنوات.. مركبة تقتحم متجراً بمكة (صور)

تواصل – فرق التحرير:

شهد متجر لبيع المواد الغذائية في أحد مخططات الشرائع بمكة حادثاً غريباً، كاد أن يسفر عن حالات وفاة أو إصابة بين العاملين والزبائن.

واقتحمت مركبة “نيسان باترول” المتجر لتستقر بجانب “الكاشير” بعد أن حطمت واجهة المحل وسط ذهول الحاضرين الذين اختفوا من أمامها في لحظات فور تنبيه أحد الزبائن.

وأكدت الشهود أن سائق السيارة طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات كان برفق طفل آخر عمره 15 عاماً وقد اشتريا أغراضهما، وأثناء محاولة السائق “الطفل” الخروج من الموقف العام، قام بتحريك ناقل الحركة “الأوتوماتيك” للأمام ، ليقتحم المحل دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جهتها تباشر الجهات الأمنية الحادث وتم التحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد التعامل النظامي معه.