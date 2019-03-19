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«السعودية للخدمات الأرضية» تعلن عن وظائف شاغرة

«السعودية للخدمات الأرضية» تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عدداً من الوظائف المتنوعة الشاغرة لديها لحملة الثانوية العامة، داعية الشباب السعودي الراغبين من الجنسين من حملة الشهادة الثانوية العامة للتقدم لشغل هذه الوظائف.

وتضمنت الوظائف المعلن عنها: مراقب حركة جوية موقع العمل “جدة”، ويشترط أن يكون المتقدم حاملاً للثانوية العامة أو ما يعادلها، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة، لديه مهارة في استخدام الحاسب الآلي، ووظيفة منسق خدمات تشغيل “في الرياض أو جدة” ويشترط بجانب الثانوية العامة أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

كما تضمنت الوظائف: مشغل معدات أرضية موقع العمل “الرياض أو جدة” ويشترط في المتقدم بجانب الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة، ورخصة قيادة سارية المفعول، وتضمنت أيضاً وظيفة سائق بساحة المطار ويشترط بجانب الثانوية العامة أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف المعلن عنها، دعا الإعلان الشباب الراغبين للدخول عبر عبر الرابط .

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