خادم الحرمين يرأس جلسة «مجلس الوزراء»

تواصل – واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وجددّ إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أياً كان مصدره، وشدد في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام، وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلاندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة, سائلاً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة.

وتطرّق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، أشار إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة، كما شدد على تحذيرات المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى ودعوتها بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

وأثنى مجلس الوزراء على تأكيد معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية, وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترامب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.

وفي الشأن المحلي، عدَّ مجلس الوزراء ، افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار ” الكتاب .. بوابة المستقبل”، وافتتاح منتدى المياه السعودي بعنوان “مياه مستدامة .. لتنمية مستدامة”، استمراراً للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة ، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني ، وتفويض معالي وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني ، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 19 ) وتاريخ 30 / 5 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

خامساً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74 / 20 ) وتاريخ 1 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإعلام ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 19) وتاريخ 30 / 5 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 29 ـ 12 / 40 / د ) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

عاشراً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 31 / 40 / د) وتاريخ 16 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد ، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية ، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

2 ـ تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.

3 ـ قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع – هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد ، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 %) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق – من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق – لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 24 / 5 / 1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

ثاني عشر :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين .

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية نايف بن مناحي بن جرمان بن سعيدان إلى وظيفة (أمين منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة جازان بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

2 ـ ترقية سمو الأمير/ فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .

3 ـ ترقية خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .

4 ـ ترقية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله بن فهد الرقابي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .