الرياض.. محكمة تلزم شركة طيران محلية بتعويض مواطن 60 ألف ريال

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قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بإلزام شركة طيران محلية، دفع مبلغ تجاوز 60 ألف ريال تعويضاً لمواطن وأفراد عائلته، بسبب تأخر رحلتهم إلى نيويورك 21 ساعة وتغيير مقاعدهم في الطائرة أثناء رحلة العودة.

وأوضح المواطن أنه تقدم بشكوى على الموقع الإلكتروني للشركة، فاقتصر ردهم على الاعتذار والتأكيد على أن تأخر الرحلة وتغيير المقاعد لظروف تشغيلية خارجة عن الإرادة، فلجأ إلى الهيئة العامة للطيران المدني التي أرشدته أن الأضرار المعنوية والتعويض من اختصاص المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه قام بعد ذلك برفع دعوى ضد الشركة في المحكمة الإدارية بالرياض والتي أصدرت عقب 12 جلسة حكماً بتعويضه مبلغ 26 ألف ريال، فاعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف حيث صدر له حكم نهائي بإلزام الشركة تعويضه مبلغ تجاوز 60 ألف ريال.