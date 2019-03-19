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رسالة مهمة من «الجوازات» للمواطنين المسافرين خارج المملكة

رسالة مهمة من «الجوازات» للمواطنين المسافرين خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، رسالة مهمة إلى جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة.

ودعت “الجوازات” المسافرين إلى ضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم، والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة.

وشددت على ضرورة استشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على المواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قِبل أشخاص آخرين.

وأشارت إلى أهمية تسجيل جوازات سفرهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج، وأنه يجب على كل مواطن أن يحتفظ بجواز سفره داخل المملكة في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته لأن بطاقة الهوية الوطنية هي وسيلة إثبات الهوية داخل المملكة.

وأوضحت أنه في حالة فقدان أو تلف جواز السفر داخل المملكة فيجب إبلاغ أقرب إدارة جوازات، أما في حالة فقدان أو تلف جواز السفر خارج المملكة فيجب إشعار أقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن واقعة الفقدان أو التلف وملابساتهما مع إرفاق الوثيقة التالفة وتحرير محضر بذلك من الجهة المختصة.

وشددت الجوازات على المسافرين أهمية الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي، والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل المبادرة بإجراءات السفر، علماً أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى.

 

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