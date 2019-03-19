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ارتفاع التسوق عبر الإنترنت في المملكة إلى 49.9% بنهاية 2018

ارتفاع التسوق عبر الإنترنت في المملكة إلى 49.9% بنهاية 2018
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في العام 2018م إلى 49.9%، مقابل 47.90% للعام 2017م، ومقابل 37.3% للعام 2016م.

وأوضحت نتائج الدراسة التي ستستعرضها الهيئة مع عدة دراسات في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات غدًا، أن الإناث هن الأعلى تسوقا عبر الإنترنت لعام 2018م بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6%.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018م حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعد الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت “السلع الملموسة” في 2018م، فكانت سلع “الملابس، الأحذية وملحقاتها” بنسبة 69.70%، وسلع “الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية” بنسبة 46.90%.

وبينت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018م، في مقابل 37.70% للعام 2017، ومقابل 21.40% في العام 2016م.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان “السحب على الإنترنت” بنسبة 28.10%، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت، مثل: “باي بال” بنسبة 5.30%، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10%.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستكشف غدًا عن المزيد من نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحه.

ويناقش المنتدى أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ نقاشية وحوارية وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

كما دعت الهيئة – في وقت سابق – الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa.

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