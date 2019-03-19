قتلى ومصابون في انهيار مسجد بالكويت

تواصل – وكالات:

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، الكويتية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، وقوع حادث انهيار في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات، أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وأوضحت الإدارة في بيانها بأن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 1:34 صباحًا يفيد عن وقوع الحادث وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والإنقاذ الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأشارت الإدارة إلى أن “الانهيار وقع أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ما تسبب بانحشار عدد 5 عمال”.

وأضافت الإدارة في بيانها إن فرق الإطفاء بعملية الإنقاذ لرفع الأنقاض عنهم (العمال) حتى تمكنوا من إخراجهم، وتم تسليم المصابين منهم إلى فنيي الطوارئ الطبية.