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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 89 قتيلاً و 159 مصاباً

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 89 قتيلاً و 159 مصاباً
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تواصل – واس:

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم بابوا الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 89 قتيلاً و 159 مصاباً.

وقال نوجروهو: “إن 74 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين”، مشيراً إلى أن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية.

ورجح المسؤول الإندونيسي، ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وذلك بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حالياً في مراكز إيواء مؤقتة.

يذكر أن منطقة سينتاني القريبة من العاصمة الإقليمية جايابورا، تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، تسببت في حدوث فيضانات عارمة.

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