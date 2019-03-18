جرعة كبيرة من هذا الدواء يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

عودة الدراسة خلال رمضان.. «التعليم» تنشر التقويم الدراسي للعام المقبل

عودة الدراسة خلال رمضان.. «التعليم» تنشر التقويم الدراسي للعام المقبل

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

جرعة كبيرة من هذا الدواء يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة

جرعة كبيرة من هذا الدواء يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة
0

تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن الجرعة الكبيرة من دواء نيفيديبين الذي يوصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة نتيجة عدم انتظام ضربات القلب المفاجئ.

وأجرى الباحثون مراجعة للدراسات التي أجريت عن تأثير دوائي نيفيديبين وأملوديبين، وتبين أنه يجب تقييد وصف الجرعة الكبيرة من الدواء الأول (نيفيديبين)، بينما لا يشكل دواء أملوديبين خطراً مماثلاً.

وتبلغ الوفيات بسبب أمراض القلب عدداً يفوق مجموع وفيات سرطان القولون والثدي والبروستاتا وأمراض الإيدز والإنفلونزا وحوادث السيارات! ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة فريق بحث هولندي دانماركي مشترك، واعتمدت الأبحاث على البيانات الصحية لـ 60 ألف شخص منهم 10 آلاف كانوا يتناولون دواء نيفيديبين.

وعُرضت نتائج الدراسة في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأوروبية الذي انعقد مؤخراً في لشبونة. ودعت توصيات الدراسة إلى تقييد الجرعات الموصوفة من دواء نيفيديبين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة: تناول أكثر من 3 بيضات أسبوعياً يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

دراسة: تناول أكثر من 3 بيضات أسبوعياً يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

«القيلولة» علاج طبيعي لأمراض الضغط والقلب

«القيلولة» علاج طبيعي لأمراض الضغط والقلب

4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب

4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب

كيف تمنع «كرسي المكتب» من قتلك؟!.. «الرحيلي» يقدم الحل

كيف تمنع «كرسي المكتب» من قتلك؟!.. «الرحيلي» يقدم الحل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>