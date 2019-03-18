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«سكني» يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم 15 خدمة للمستفيدين

«سكني» يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم 15 خدمة للمستفيدين
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تواصل – متابعات:

دشن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أمس (الاثنين)، نسخته الحديثة من تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، التي تدعم نظامي التشغيل على أجهزة «آبل» وأجهزة «الأندرويد».

ويقدم التطبيق أكثر من 15 خدمة للمستفيدين، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج وخيارات وزارة الإسكان بكل يسر وسهولة، ومن أي مكان وفي كل الأوقات، إضافة إلى إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.

ويتضمن التطبيق الرسمي لبرنامج «سكني»، الذي يدعم اللغة العربية عددا من الخدمات التي يحتاجها المستفيدون ابتداءً من التسجيل واستكمال البيانات، واستعراض قائمة المسجلين والمستفيدين من الدفعات السابقة للبرنامج، والحلول والمشاريع السكنية المتوفرة في كل منطقة ومدينة، كما أنه يتيح إمكانية حجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال إجراءات الحجز النهائي في موقع المشروع.

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