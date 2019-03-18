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رسميًّا.. مكة من أعلى مدن العالم إشغالاً في الفنادق

رسميًّا.. مكة من أعلى مدن العالم إشغالاً في الفنادق
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تواصل – مكة:

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة أن مكة المكرمة تعتبر من أعلى المدن إشغالاً في الفنادق حول العالم وهو ما يتطلب الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية والعمل على تطوير المخرجات ورفع نسب التوطين.

وقال المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني أن قطاع الإيواء في العاصمة المقدسة يسعى إلى تحفيز الكوادر الوطنية وتقديم جرعات تدريبية متواصلة لمواكبة التوطين والنسب المأمول الوصول إليها بالتعاون مع مركز تكامل الذي يعمل على توفير كوادر وطنية تمتلك المهارات اللازمة.

وأشار إلى تعريف الموظفين بأهمية التطوير والنظرة المستقبلية وتوعيتهم بالسلالم الوظيفية بالإضافة إلى العمل الحثيث نحو تنمية مهاراتهم وتعريفهم بأسس الضيافة المكية والتي عرفت بعراقتها العالمية، وإيجاد بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة بالإضافة إلى تطوير أنظمة موحدة لرعاية وتشجيع مبادرات التوظيف

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