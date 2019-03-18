فتاة سعودية تُحوّل الأعشاب والفواكه إلى صابون صحي

تواصل – الرياض:

نجحت فتاة سعودية في تنفيذ فكرة مشروع بسيط، بتحويل الأعشاب والفواكه والزيوت الطبيعية المعطّرة إلى صابون طبيعي وصحي، مبينة كيف تعلمت وأتقنت هذه الحرفة أثناء تواجدها في بريطانيا.

وقالت الفتاة جواهر الدبل، إنها سافرت إلى بريطانيا وحصلت على شهادة التجارة والتسويق، وهناك لاحظت أن البريطانيين لا يشترون الصابون كثيراً من السوق؛ لاعتقادهم أنه غير صحي وكل بيت تقريباً لديه معمل صغير لصناعة الصابون.

وأضافت أن كثيراً من كبار السن الذين تقاعدوا يعملون بصناعة الصابون في منازلهم، مشيرة إلى أنها طلبت من السيدة التي أقامت عندها تعليمها كيفية صناعة الصابون ثم تلقت دورة تدريبية مجانية لتعلم أساسيات صناعته في الجامعة حتى أتقنت الحرفة.

وأوضحت الدبل وفقاً لـ “العربية”، أنها قررت بعد ذلك البدء بمشروعها الخاص وتفننت في صناعة الصابون وإخراجه بقوالب جذابة، وحظيت بدعم مركز الإبداع الحرفي في مدينة بريدة، كما ساعدتها الفعاليات والمهرجانات كذلك في إبراز منتجاتها.

وبيّنت أن مشروعها يهدف لصناعة صابون خالٍ من المواد الكيميائية والحافظة؛ حيث إن الصابون الصناعي يخلو من الزيوت الطبيعية ومرطبات البشرة، ما يعد ضاراً لبعض الأشخاص الذين لديهم قابلية للأمراض الجلدية.