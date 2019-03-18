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المملكة تطالب «حقوق الإنسان» بالتصدي للانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين

المملكة تطالب «حقوق الإنسان» بالتصدي للانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين
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تواصل – الرياض:

أكدت المملكة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وأنه من الثوابت الرئيسية لسياستها، حيث تدعم السعودية القضية وتساندها في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة، من منطلق مبدئها الراسخ في شجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس (الاثنين): «إن الانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد أشقائنا في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة للأسف مستمرة منذ ستة عقود في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الانتهاكات التي كان آخرها استهداف قوات الاحتلال أخيرا المسجد الأقصى الشريف وإخلاء ساحاته وإغلاق أبوابه أمام المصلين».

ودعا السفير الواصل مجلس حقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأدان بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع آليات الأمم المتحدة والتحقيقات الدولية المستقلة، ومحاولة التخويف والتشهير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم.

وشددت المملكة على أهمية حل القضية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضرورة أن يتصدى الجميع ويدعم الجهود من أجل وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم.

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