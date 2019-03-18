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الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بنهب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من المياه

الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بنهب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من المياه
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تواصل – وكالات:

اتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الكيان الصهيوني بحرمان ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: “في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريباً للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “لينك” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قاطع وفد الاحتلال مناقشاته بسبب ما يعتبره “تحيزاً شديداً ضده”.

وأشار إلى أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.

وأوضح المقرر الأممي أن الاحتلال يواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية؛ وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني، مضيفاً أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام؛ وفقاً لـ”رويترز”.

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