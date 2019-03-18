الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

عودة الدراسة خلال رمضان.. «التعليم» تنشر التقويم الدراسي للعام المقبل

عودة الدراسة خلال رمضان.. «التعليم» تنشر التقويم الدراسي للعام المقبل

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن استعداد الوزارة لتوظيف أبناء الشهداء والمصابين من الجنود البواسل في ديوان الوزارة وفروعها؛ تقديراً لتضحيات جنود الوطن في الحد الجنوبي، مشدداً على أن الدفاع عن حدود المملكة فرض عين على جميع مسلمي العالم، وخصوصاً رجال القوات المسلحة السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة آل الشيخ، اليوم الاثنين، مصابي الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، حيث تجوَّل في الأقسام التي يرقد فيها المصابون واطمأن على حالتهم الصحية، مشيداً بعملهم البطولي.

ووجَّه آل الشيخ رسالةً للمصابين قال فيها: “تشرفت بزيارتكم وسعدت لوجود أسود ذوي معنويات مرتفعة جداً وكأنهم لم يصابوا، فلقد برهنتم للعالم أجمع أنكم أبطال أبناء أبطال تدافعون عن الوطن المبارك كما دافع أجدادكم عن الإسلام والمسلمين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإسناد مسجد الجعرانة بمكة لشركة حراسات أمنية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإسناد مسجد الجعرانة بمكة لشركة حراسات أمنية

وزير الشؤون الإسلامية: واجبنا الحفاظ على الثوابت الدينية

وزير الشؤون الإسلامية: واجبنا الحفاظ على الثوابت الدينية

قرار عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع «خطأ القبلة» في جامع بحفر الباطن

قرار عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع «خطأ القبلة» في جامع بحفر الباطن

«الشؤون الإسلامية»: اتفاقية لتأمين سجاد المساجد في مختلف المناطق

«الشؤون الإسلامية»: اتفاقية لتأمين سجاد المساجد في مختلف المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>