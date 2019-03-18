وزير الشؤون الإسلامية يزف بشرى سارة لأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي (فيديو)

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن استعداد الوزارة لتوظيف أبناء الشهداء والمصابين من الجنود البواسل في ديوان الوزارة وفروعها؛ تقديراً لتضحيات جنود الوطن في الحد الجنوبي، مشدداً على أن الدفاع عن حدود المملكة فرض عين على جميع مسلمي العالم، وخصوصاً رجال القوات المسلحة السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة آل الشيخ، اليوم الاثنين، مصابي الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، حيث تجوَّل في الأقسام التي يرقد فيها المصابون واطمأن على حالتهم الصحية، مشيداً بعملهم البطولي.

ووجَّه آل الشيخ رسالةً للمصابين قال فيها: “تشرفت بزيارتكم وسعدت لوجود أسود ذوي معنويات مرتفعة جداً وكأنهم لم يصابوا، فلقد برهنتم للعالم أجمع أنكم أبطال أبناء أبطال تدافعون عن الوطن المبارك كما دافع أجدادكم عن الإسلام والمسلمين”.