إيرانيون يمارسون طقوساً غريبة في دير الزور السورية (فيديو)

تواصل – وكالات:

تداولت مواقع إخبارية سورية ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه صُوِّر بتاريخ 14 من الشهر الجاري، يظهر فيه عناصر من الميلشيات الإيرانية الداعمة لبشار الأسد وهم يقومون بطقوس غريبة في دير الزور.

وذكرت صفحة “انتهاكات الميلشيات الإيرانية في سوريا” أن المقطع المصور يظهر فيه العناصر، وهم يتبركون بوحل وماء “عين علي” في منطقة الميادين شرقي سوريا.

ونقلت الصفحة عن أهالي المنطقة أن “عين علي” هي عبارة عن “نبع ماء صغيرة حديثة العهد قام أحد أصحاب الأغنام بحفرها واستعمالها كي تشرب المواشي منها”.

وظهر عناصر إيرانيون في المقطع، المتداول وهم يقومون بوضع الأوحال على رؤوسهم وأجسادهم كما لطخوا به وجوههم وملابسهم.