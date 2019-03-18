الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

عرعر.. الغرامة والتشهير بمنشأة تجارية بسبب «اللغة العربية»

عرعر.. الغرامة والتشهير بمنشأة تجارية بسبب «اللغة العربية»
0

تواصل – الحدود الشمالية:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب منشأة تجارية تختص باستيراد المواد الغذائية والحلويات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية بالتشهير والغرامة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام البيانات التجارية بعرضها لمنتجات غذائية لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتشير تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية على المحال التجارية بعرعر المستودع التابع للمنشأة واكتشاف كمية من الحلويات المستوردة التي لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية وهو ما يعد مخالفة لنظام البيانات التجارية؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تستدعي 57 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل في نظام الأمان

«التجارة» تستدعي 57 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل في نظام الأمان

غرامة جديدة ضد المعتدين على «السكك الحديدية».. هذه قيمتها

غرامة جديدة ضد المعتدين على «السكك الحديدية».. هذه قيمتها

إصدار لائحة السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونيًّا

إصدار لائحة السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونيًّا

اعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية.. هذه أهدافها

اعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية.. هذه أهدافها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>