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«ساما» تعلن فتح باب التقديم للوظائف الهندسية

«ساما» تعلن فتح باب التقديم للوظائف الهندسية
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تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف فتح باب التقديم على الوظائف الهندسية لعام 2019م، في العديد من التخصصات الهندسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:
1 – الهندسة الكهربائية.
2 – الهندسة الميكانيكية.
3 – الهندسة الصناعية.
4 – الهندسة المدنية.
5 – هندسة الأتمتة
6 – الهندسة المعمارية.

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
3 – تقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.
4 – يفضّل وجود خبرات في مجال ذي علاقة بالوظيفة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2019/03/18م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): فضلاً الضغط على هذا الرابط (هنا).

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