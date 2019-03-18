الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

«السعودية للخدمات الأرضية» توفر وظائف لحملة الثانوية العامة

«السعودية للخدمات الأرضية» توفر وظائف لحملة الثانوية العامة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

الوظائف:
1 –سائق بساحة المطار(Driver – Airport Ramp) (الرياض وجدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات الاتصال.
– القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

2 –مشغل معدات أرضية(GSE Operator) (الرياض وجدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات الاتصال.
– القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
– رخصة قيادة سارية المفعول

3 –منسق خدمات التشغيل(Coordinator،Operation Services) (الرياض وجدة).
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات التواصل.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

4 –مراقب الحركة الجوية(Traffic Controller) (جدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.
– مهارات التواصل.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر 113 وظيفة أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر 113 وظيفة أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية

9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف

9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>