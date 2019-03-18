«السعودية للخدمات الأرضية» توفر وظائف لحملة الثانوية العامة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة.
الوظائف:
1 –سائق بساحة المطار(Driver – Airport Ramp) (الرياض وجدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات الاتصال.
– القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
2 –مشغل معدات أرضية(GSE Operator) (الرياض وجدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات الاتصال.
– القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
– رخصة قيادة سارية المفعول
3 –منسق خدمات التشغيل(Coordinator،Operation Services) (الرياض وجدة).
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات التواصل.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.
4 –مراقب الحركة الجوية(Traffic Controller) (جدة):
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.
– مهارات التواصل.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).