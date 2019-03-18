وثيقة سرية.. كندا «قلقة» من الأزمة الدبلوماسية مع المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وثيقة سرية مسربة، أن المسؤولين الكنديين قلقون من تطوُّر الأزمة الدبلوماسية مع المملكة؛ وهو ما يعرِّض الكثير من الاستثمارات المباشرة للخطر.

وأشارت “سي بي سي نيوز” إلى أن وثيقة أعدها وزير المالية الكندي بيل مورنو، بعد أيام قليلة من اندلاع الخلاف السعودي – الكندي كشفت القلق الكبير لدى المسؤولين والماليين في البلاد من اتساع رقعة الخلاف، وتسبُّب ذلك في خسائر اقتصادية كبيرة لكندا.

وأضافت بأن المسؤولين الكنديين كذلك كانوا يخشون في بداية الأزمة أن يحدث نزاع مماثل مع مصر ودول الخليج؛ ما يعرض الاقتصاد الكندي لخسارة استثمارات مباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار.

وقال توماس جونو، خبير الشرق الأوسط في جامعة أوتاوا، إن حقيقة أن الوثيقة السرية تخضع للرقابة الشديدة تجعل من الصعب تحديد مدى قلق المسؤولين بشأن احتمال التصعيد، لكن القلق مستمر من خسائر أكبر، خاصة أن الكثير – ومن بينهم حلفاء كندا – وقفوا إلى جانب الموقف السعودي.