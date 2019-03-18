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«الخدمة المدنية» تنتهي من إجراءات ربط وزارة الصحة إلكترونياً

«الخدمة المدنية» تنتهي من إجراءات ربط وزارة الصحة إلكترونياً
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تواصل – الرياض:

أكملت وزارة الخدمة المدنية، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وبالتعاون مع وزارة الصحة، إجراءات الربط الإلكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في وزارة الصحة عبر قناة التكامل الحكومية.

يأتي ذلك في إطار سعي الخدمة المدنية لتطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة وتوفير خدمات موارد بشرية ذكية.

وارتفع بذلك عدد الوزارات التي أكملت إجراءات الربط الإلكتروني إلى سبع وزارت هي: (التعليم، العدل، الإعلام، النقل، العمل والتنمية الاجتماعية، البيئة والمياه والزراعة،، وأخيراً وزارة الصحة) لترتفع نسبة البيانات التي حصلت عليها وزارة الخدمة المدنية من خلال الارتباط الإلكتروني الكامل مع الجهات الحكومية إلى ما نسبته 70% من البيانات والمعلومات الوظيفية لموظفي ومنسوبي القطاع الحكومي المدني.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية، وتوفيرها لصناع القرار، من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

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