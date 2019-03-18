المملكة تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال في قطاع غزة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

المملكة تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال في قطاع غزة

المملكة تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال في قطاع غزة
0

تواصل – واس:

أعربت المملكة عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزَّل في قطاع غزة المحاصر.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: إن تقرير اللجنة بيَّن حجم الانتهاكات الجسيمة واستخدام القوة المفرطة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزَّل في قطاع غزة المحاصر الذي نتج عنه حتى نهاية 2018م مقتل نحو 183 فلسطيني وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء.

ودعا السفير الواصل المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لهذه الممارسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيراً إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة دون رادع منذ عقود، وستسمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح أن اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات خصوصاً المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة بلجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي؛ بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الأوروبية

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الأوروبية

«الطيران المدني»: 2018 تسجل أعلى نسبة في أعداد ورحلات المسافرين

«الطيران المدني»: 2018 تسجل أعلى نسبة في أعداد ورحلات المسافرين

سفارة المملكة بفرنسا تحذر المواطنين من «منطقة الشانزليزيه»

سفارة المملكة بفرنسا تحذر المواطنين من «منطقة الشانزليزيه»

المملكة تحذر من السياسات العنصرية ضد المسلمين في 12 دولة

المملكة تحذر من السياسات العنصرية ضد المسلمين في 12 دولة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>