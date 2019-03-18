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المبتعث الأنصاري يروي تفاصيل نجاته من الحادث الإرهابي في نيوزيلندا (فيديو)

المبتعث الأنصاري يروي تفاصيل نجاته من الحادث الإرهابي في نيوزيلندا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المبتعث أصيل الأنصاري الناجي من الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قصة نجاته من الحادث الإرهابي، حيث لم يمضِ على وصوله إلى نيوزيلندا قادماً من المملكة سوى عشرة أيام.

وقال الأنصاري، في اتصال هاتفي مع برنامج همثون على قناة دال إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، إنه كان يبحث عن مسجد يصلي فيه صلاة الجمعة، وأرشده أحد الطلاب المبتعثين في نفس المدينة إلى المسجد الذي شهد الحادث الإرهابي.

وأضاف أنه كان بالقرب من الباب الآخر للمسجد وقت دخول المجرم من باب المسجد الآخر وقيامه بإطلاق النار على المصلين في المسجد، مشيراً إلى أنه أُصيب برصاص المنفذ في ركبته.

وتابع المبتعث الأنصاري أنه استطاع الخروج من باب المسجد القريب منه إلى الخارج، الذي كان السبب بعد الله في نجاته من هذا العمل الإرهابي.

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