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أمر ملكي: تمديد تعيين «اليوسف» رئيساً لديوان المظالم 

أمر ملكي: تمديد تعيين «اليوسف» رئيساً لديوان المظالم 
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتمديد تعيين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

ورفع الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظهما الله – على الثقة الملكية بصدور القرار،مؤكداً أن هذه الثقة الملكية الكريمة، دعوة لتعزيز الجهود ومواصلة العمل الحثيث والدائم لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله-، في النهوض بمرفق القضاء وتطوير مخرجاته.

ودعى الله  العون والتوفيق لخدمة الدين والوطن في ظل دعم ولاة الأمر لمرفق ديوان المظالم، وذلك لتقديم المزيد من الأعمال والجهود في سبيل تحسين وتطوير الأداء، واستكمال منظومة العمل التطويري القائم بالخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠ المتواكبة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للمساهمة بتطوير العمل القضائي، وتسهيل إجراءاته ورفع مستوى خدماته لكافة المتعاملين معه، بما يتناسب مع مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

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