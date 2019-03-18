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نصائح ذهبية لتنظيف مقصورة السيارة من الغبار والأتربة

نصائح ذهبية لتنظيف مقصورة السيارة من الغبار والأتربة
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تواصل – وكالات:

أوصت هيئة الفحص الفني الألمانية بغسل مقصورة السيارة أيضاً إلى جانب الجسم الخارجي والقاع استعداداً للربيع.

وأوضح الخبراء الألمان أن تنظيف مقصورة السيارة يبدأ بالتخلص من الأتربة بالمكنسة الكهربائية، كما يمكن الآن استبدال الحصير المطاطي بسجاد القطيفة، لتقليل الاتساخ والرطوبة التي تمثل بيئة خصبة لفطريات التعفن والروائح الكريهة.

ويمكن تنظيف زجاج السيارة بمنظف وقطعة من القماش، وتنظيف أسطح مثل لوحة العدادات والأرفف بقطعة قماش خاصة.

وتساعد المواد المضادة للاستاتيكية على تجنب اتساخ الأسطح بالأتربة مرة أخرى بسرعة، في حين يفضل الابتعاد عن المواد الملمعة، لأنها قد تسبب الإبهار عند انعكاس أشعة الشمس عليها.

ويجب الحذر عند التعامل مع المقود والدواسات، التي لا يجب أن تكون زلقة بسبب مواد التنظيف، ويفضل تنظيفها بقطعة قماش مبللة مع قليل من سائل التنظيف.

ولإزالة الرطوبة المتبقية يمكن فتح النوافذ أثناء القيادة وتشغيل التدفئة.

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