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بينها تقشير الثوم.. 10 استخدامات مدهشة لـ «الميكروويف»

بينها تقشير الثوم.. 10 استخدامات مدهشة لـ «الميكروويف»
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تواصل – وكالات:

يوفر فرن الميكروويف إمكانية تسخين الأطعمة في وقت قياسي، ويساعد ربة المنزل في نفس الوقت على تحضير بعض وجبات الطعام البسيطة.

وإلى جانب ذلك، يمكن توظيف الميكروويف في العديد من الاستخدامات المنزلية، مما يسهل العمل على ربة المنزل، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- نقع العدس والفاصولياء

انقعي الفاصولياء أو العدس في وعاء مملوء بالماء، مع إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم، وتأكدي من غمر الفاصولياء أو العدس بالكامل بالماء، وسخني الميكروويف بالكامل لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه يعمل لمدة 40 دقيقة أخرى.

2- ترطيب الخبز الجاف

غطي رغيف الخبز أو شريحة الخبز بمنشفة مطبخ مغمورة بالماء، وضعيه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ. كرري الإجراء حسب الضرورة حتى يستعيد الخبز طراوته بشكل كامل.

3- استعادة قرمشة رقائق البطاطس

ضعي رقائق البطاطس على منشفة المطبخ داخل الميكروويف لمدة 30 ثانية، وكرري هذا الإجراء حسب الحاجة، أو حتى تمتص المنشفة كامل الرطوبة من الرقائق.

4- تطهير إسفنجة الجلي

ضعي الإسفنجة القذرة في وعاء مملوء بالماء والقليل من الخل أو عصير الليمون، وأدخليها إلى الميكروويف لمدة دقيقة تقريباً، فهذا يساعد على تنظيف الإسفنجة وتطهيرها بشكل جيد.

5- تطهير ألواح التقطيع

اغسلي لوح التقطيع جيداً، وافركي شريحة من الليمون على الجانب المستخدم للتقطيع، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة دقيقة وسيتم تطهير اللوح بالكامل. يمكنك استخدام نفس الإجراء لتطهير لعب الأطفال.

6- طهي البطاطس

يمكن طهي البطاطس في الميكروويف بسرعة كبيرة. أولاً قومي بوخز حبات البطاطس من جميع الجوانب باستخدام شوكة، ثم ضعي أكبر عدد ممكن منها في وعاء الميكروويف، واطهيها على استطاعة عالية لمدة دقيقتين. انزعي الوعاء واقلبي البطاطس، واطهيها مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

7- طهي السمك

لفي السمك في ورق الميكرويف وأضيفي بعض التوابل – الملح والفلفل والليمون- ثم ضعي الأسماك الملفوفة في الميكروويف لحوالي دقيقتين. يعتمد وقت الطهي على قوة الميكروويف وسماكة الأسماك، راقبي السمك عن كثب لمنعه من الإفراط في الطهي.

8- تبخير الخضراوات

على غرار الأسماك والبطاطس، يمكن أيضًا طهي الخضراوات في الميكروويف. انخزي الخضراوات بالشوكة واطبخيها في الميكروويف لمدة 3-4 دقائق كما هو مطلوب. يؤدي تبخير الخضراوات في الميكروويف إلى تقليل فقد المواد الغذائية، وهو أسرع من تبخير الخضراوات على النار.

9- إعادة تسييل العسل

في حال تجمد العسل داخل الجرة أو القطرميز الزجاجي، يمكن وضعه في الميكروويف لمدة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقة واحدة لإعادة تسييله من جديد.

10- تقشير الثوم

إذا كنت تعانين من عملية تقشير الثوم، يمكن جعلها أكثر سهولة، عن طريق وضع فصوص الثوم على منشفة المطبخ داخل الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

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