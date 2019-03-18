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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8653 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8653 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعا 89.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8653.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخضري، أمانة للتأمين، عناية، ساسكو، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميفك ريت، بنيان ريت، سويكورب وابل ريت، العالمية، وولاء فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.08%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، دار الأركان، أمانة للتأمين، زين السعودية، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، كيان السعودية، الإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3681.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 96 صفقة.

 

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