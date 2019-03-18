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الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في «أعمال محظورة» داخل المملكة وخارجها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن تحقيقات النيابة العامة في إحدى القضايا كشفت عن تشكيل عصابي، مكون من شبكة لأشخاص في الداخل والخارج، تورط في سلسلة أعمال محظورة ومخالفة لنظامي التستر والغش التجاري، فضلاً عن قيامهم بسلوكيات غير مشروعة تتعلق بالعرض والأخلاق والخمور.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطط مدروسة وبتقنيات متطورة، عبر تحليل النمط الإجرامي والربط بين المتهمين، الأمر الذي مكنها من كشف أعضاء الشبكة في الداخل والخارج.

ولفتت إلى أن جهود النيابة بالتنسيق مع نظيراتها في الخارج، تمكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة، وكشف طرقهم الإجرامية، ومنعهم من الإفلات من المساءلة.

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