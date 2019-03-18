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«الجزيرة كابيتال» تطلق خدمة افتح حسابك الاستثماري عبر الإنترنت و«خليك في بنكك»

«الجزيرة كابيتال» تطلق خدمة افتح حسابك الاستثماري عبر الإنترنت و«خليك في بنكك»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت “الجزيرة كابيتال” الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الجزيرة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السعودية (ترخيص رقم 37-07076) خدمةً رقميةً جديدةً للمستثمرين، حيث كشفت النقاب أخيرًا عن أحدث خدماتها الرقمية ” افتح حسابك الاستثماري عبر الإنترنت وخليك في بنكك” كأول شركة وساطة مالية سعودية تابعة لبنك تقدم هذه الخدمة.

وتتيح الخدمة للمستثمرين فتح الحسابات الاستثمارية في السوق السعودي عن طريق الإنترنت دون استخدام أي مستند ورقي، ودون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز الجزيرة كابيتال، والاحتفاظ بحساباتهم الجارية في البنوك الأخرى.

من جهته صرح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلا :” لقد أثر التطور الرقمي على الحياة الإنسانية بصورة لا يمكن إغفالها ، وأصبح النمو الاقتصادي مرتبطًا إلى حدٍ كبيرٍ بقدرة الدول والشركات على مسايرة هذا النمو السريع، وركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها”.

وتابع “ونحن سعداء بإطلاق هذه الخدمة والتي تظهر الوجه الرقمي المتطور للجزيرة كابيتال، وتأتي متوافقة مع أهداف “رؤية المملكة 2030” وبرامجها الاثني عشر وتحديداً في إطار “برنامج تطوير القطاع المالي” الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مايو 2018م، والهادف إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد السعودي، وهو ما حفزنا للعمل بوتيرة أسرع، لتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتطبيق الحلول الذكية وتفعيلها لتحسين مستوى الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، وبما يتماشى مع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن إطار البيئة التجريبية التنظيمية SAMA Sand Box”” والهادفة إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية ، خاصة مع ظهور التقنيات والابتكارات الحديثة، لتوسيع نطاق وصولنا لخدمة المزيد من العملاء وتزويدهم بخدمات ومنتجات أفضل”.

وحول مميزات الخدمات الجديدة أوضح المهندس زياد أبا الخيل:” خدماتنا تمكن المستثمرين من الاشتراك والتداول الكترونياً عبر منصة تداولكم ، كما تتيح التحويل من وإلى الحساب الاستثماري من أي حساب جارٍ للعميل في أي بنكٍ محليٍ، وربط الحساب الجاري بالحساب الاستثماري، وتداول الأسهم في ( السوق السعودي الرئيسي، وسوق نمو) ، والاشتراك والاسترداد ومتابعة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالجزيرة كابيتال، وبرنامج الاشتراك المنتظم للادخار ، والاشتراك في أي اكتتابات مطروحة ، فضلاً عن الحصول على تقارير وأبحاث الجزيرة كابيتال الثرية والمتنوعة”.

 

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