«مرور جدة» يوضح سبب اختلاف لوحات سرعة «متقاربة» على أحد الطرق

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أوضح مدير العلاقات العامة بمرور جدة، العقيد زيد الحمزي، ملابسات وجود لوحتين مختلفتين لتحديد السرعة قرب بعضهما على أحد طرق جدة، حيث إن كل واحدة منها تحدد سرعة مختلفة.

وقال الحمزي: إن اللوحتين تقعان عند مشروع نفق جديد على طريق الأندلس بجدة، وإن سرعة الـ60 كلم في الساعة محددة لطريق الخدمة، وسرعة الـ80 كلم للطريق الرئيسي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أنهم وقفوا على موقع اللوحتين، وتم إجراء التعديل اللازم لإزالة اللبس الذي يحدث لقائدي المركبات، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفة سرعة على أي من المركبات التي تستخدم الطريق.

وأبان أن هناك متابعة دائمة، ومراجعة للسرعات المحددة على الطرق وفقاً لمعطيات مثل كثافة الحركة المرورية، والنقاط السوداء، على الطريق، ونسبة الحوادث التي تقع فيه.

وكانت صورة متداولة تظهر لوحتي السرعتين على الطريق قد أثارت تساؤلات عن السرعة التي يجب أن يلتزم بها قائدو المركبات.‎