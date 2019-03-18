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«كاتب» يوضح النتائج المهمة لـ«إيقاف الخدمات».. ولماذا التغيير الآن؟

«كاتب» يوضح النتائج المهمة لـ«إيقاف الخدمات».. ولماذا التغيير الآن؟
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تواصل – متابعات:

أكد الكاتب الإعلامي، علي الجحلي، أن عملية إيقاف الخدمات حققت كثيرا من النتائج المهمة في الفترة السابقة، لافتا إلى أن أهم هذه النتائج هو دعم الالتزام باحترام حقوق الآخرين وأدائها بما يضمن سلامة التعاملات المجتمعية والالتزام بالقوانين التي تحكم العلاقة بين الناس.

وقال “الجحلي” في مقال نُشر اليوم عبر “الاقتصادية” إن عملية إيقاف الخدمات أدت دوراً مهماً في حماية سمعة السوق، والحفاظ على هيبة النظام والتزام الناس به بعد فترة كان فيها كثير من الحقوق يُفقد بسبب إهمال كثيرين لسداد ما عليهم من الحقوق.

وتابع أنه مع الوقت بدأ ذلك يؤثر في عناصر أخرى في المجتمع، وتلكم هي التي تعاني صعوبات صحية أو من يدرسون في الخارج وقد يتضررون من هذه العملية التي أدت إلى خسارتهم الأكاديمية أو حتى فرصتهم في إكمال التعليم خصوصا في جامعات خارج المملكة وفي دول من الصعب الحصول على تعديل تأشيرات الدراسة فيها.

وأضاف: “عنصر مهم ممن يقعون تحت ضغط إيقاف الخدمات هم أبناء الوطن الذين يقاتلون في سبيل الله على حدودنا الجنوبية، ويستحق هؤلاء المرابطون كل ما يمكن أن يقدم لهم من التنازلات والخدمات فهم يهدون أرواحهم لوطنهم وليست هناك تضحية أكبر من تلك”.

 

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