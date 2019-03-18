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«العمل» تعلن آخر موعد لتلقي مقترحات مسودة تنظيم العمل

«العمل» تعلن آخر موعد لتلقي مقترحات مسودة تنظيم العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن غداً الثلاثاء، آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات والرأي من المختصين والمهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لتحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء إلى البريد الالكتروني: media@mlsd.gov.sa.

وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها، حرصًا منها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع. ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.

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