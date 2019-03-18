كأنه «فيلم أكشن».. فلسطيني ينفذ عدة عمليات مسلحة ضد صهاينة خلال ساعة

تواصل – وكالات:

كشفت مواقع إخبارية صهيونية، تفاصيل عملية إطلاق النار المزدوجة، التي نفذها فدائي فلسطيني، قرب مفترق مستوطنة “أريئيل” القريبة من سلفيت وسط الضفة المحتلة.

ونشر موقع “والا” العبري، سرداً لأحداث عملية إطلاق النار المزدوجة أمس في مفترق مستوطنة “أريئيل” القريبة من سلفيت، مشيرًا إلى أن الشاب المنفذ خرج من أحد المحال التجارية قرب المكان في تمام الساعة ٩:٤٥ وكان يحمل سكيناً، ثم قام الشاب بمهاجمة الجنود المتواجدين هناك ونجح بطعن أحدهم وقام بالاستيلاء على سلاحه، وبدأ بإطلاق النار تجاه المستوطنين.

وأضاف الموقع أن المنفذ، الذي ما تزال هويته مجهولة، أطلق النار تجاه ثلاث سيارات، فأصيب في السيارة الأولى حاخاماً يهودياً بجروحٍ حرجة جداً، في حين لم يسفر إطلاق النار تجاه السيارات الأخرى عن أية إصابة.

وأشار إلى أن المنفذ أكمل طريقه مستقلاً إحدى السيارات التي أطلق النار عليها، مضيفًا: “العملية تم تصويرها عبر كاميرات المراقبة، ولكن الجنود الذين يراقبون المكان لم يفهموا في البداية ماذا يحدث ولم يقوموا بالإبلاغ عن العملية في الوقت المناسب”.

وأكد الموقع العبري أن الشاب المنفذ وصل في الساعة ٩:٥٢ إلى منطقة قريبة من مكان العملية الأولى وأطلق النار تجاه مجموعة من جنود الاحتلال والمستوطنين في إحدى محطات انتظار الباصات، ثم أكمل طريقه تجاه قرية بروقين.

وفي الساعة ١٠:١٠ جيش الاحتلال بدأ بالاستعداد لاقتحام قرية بروقين التي يعتقد أن المنفذ لجأ إليها، فيما تستمر عمليات البحث عن المنفذ حتى هذه الساعة.

وتجاوز فدائي سلفيت في عملياته، عدة مستوطنات للاحتلال في الضفة انطلاقًا من دوار مدخل بلدة كفل حارس قرب مستوطنة “اريئيل”.

وفي التفاصيل، فإن الفدائي “الذي سميّ برامبو” بدأ خط سير العملية من دوار بلدة كفل حارس قرب “اريئيل”، إلى مفترق قرية حارس قرب “بركان”، ثم إلى الشارع الاستيطاني المؤدي لجسر بروقين غرب.

وبدأ عملياته الفدائية المتعددة بالطعن وخطف سلاح أحد الجنود ثم إطلاق النار، أخذ بإطلاق النار على مفترقات المستوطنات التي يسير عليها، وهو ما يعني أنه تجاوز 3 مستوطنات على الأقل.

وأطلق النار صوب كافة محطات انتظار الحافلات الإسرائيلية المتواجدة على امتداد الشارع الاستيطاني وصولاً لمحيط بلدة بروقين غرب سلفيت، بحسب موقع “قدس” الإخباري الفلسطيني.

كما سار منفذ العمليات، أمام برجين لجيش الاحتلال، هما “برج باب كفل حارس العملية الأولى، وبرج باب حارس، ولم يتم ضبطه حتى الآن.