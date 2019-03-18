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6 أطعمة صديقة للكلى.. تعرف عليها

6 أطعمة صديقة للكلى.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية وتصفية الدم وطرح الفضلات السائلة.

وتلعب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الكليتين، ودورهما الحيوي في الجسم، لذلك من الضروري تجنب تناول الأطعمة التي ترهقهما، والإكثار من الأطعمة التي تعزز من عملهما.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي، إذا ما أردت لكليتيك أن تعملا بكفاءة عالية طوال الوقت، بحسب موقع إن دي تي في:

1- فلفل الجرس الأحمر
فلفل الجرس الأحمر فقير بالبوتاسيوم، لكن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعله مثالياً لصحة الكلي، فهو مصدر ممتاز لفيتامين سي وفيتامين أي وفيتامين بي 6 وحمض الفوليك والألياف. كما أنه يحتوي على اللايكوبين، أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من أنواع معينة من السرطانات.

2- القرنبيط
من الخضراوات الصليبية الغنية بفيتامين سي، ومصدر جيد للفولات والألياف. كما أنه مليء بالإندول والغلوكوزينات والثيوسيانات، وتساعد هذه المركبات الكبد على تحييد المواد السامة التي يمكن أن تلحق الضرر بأغشية الخلايا والحمض النووي.

3- البصل
عضو في عائلة الآليوم وجزء حيوي في معظم الأطباق تقريباً، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية. لكن بالإضافة إلى ذلك، فإن البصل غني بالفلافونويد، وخاصة الكيرسيتين، وهو مضاد قوي للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي من العديد من أنواع السرطان.

4- التفاح
التفاح مصدر جيد للبكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم والجلوكوز. كما أنه مصدر مهم لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الكيرسيتين الذي يمكن أن يحمي خلايا الدماغ. التفاح الطازج هو أيضاً مصدر جيد لفيتامين سي والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع.

5- السبانخ
هذه الخضار الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات والحديد، المغنيسيوم والفولات. بيتا كاروتين الموجود في السبانخ مهم لتعزيز صحة نظام المناعة وحماية البصر.

6- البطاطا الحلوة
غنية بالبيتا كاروتين ومصدر ممتاز للفيتامينات، ويمكن لها أن تكون إضافة مثالية لنظامك الغذائي، وهي أيضا مصدر جيد لفيتامين الألياف والبوتاسيوم.

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