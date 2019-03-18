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تحالف سعودي كويتي يفوز ببناء محطة طاقة في عمان بقيمة 400 مليون دولار

تحالف سعودي كويتي يفوز ببناء محطة طاقة في عمان بقيمة 400 مليون دولار
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تواصل – وكالات:

فاز‭‭ ‬‬تحالف سعودي كويتي بمشروع تشييد محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بـ 400 مليون دولار لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وفق تقرير لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء أمس الأحد.

ويضم الكونسورتيوم أكوا باور السعودية، والخليج للاستثمار، وشركة مشاريع الطاقة البديلة الكويتيتين.

وقالت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، إن المشروع يشمل إنشاء، وتملك، وتشغيل مشروع طاقة مستقل بطاقة إنتاجية 500 ميغاوات، سيزود بالكهرباء 33 ألف منزل، عند بداية العمليات التجارية في أوائل 2021.

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