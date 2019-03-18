مغردون ينعون «إسماعيل رسلان» أشهر أطباء الصدرية بالرياض

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نعى مغردون سعوديون الدكتور إسماعيل رسلان أحد أشهر أطباء الأمراض الصدرية في العاصمة، الذي وافته المنية عن عمر 97 عاماً، قضى خلالها 60 عاماً في خدمة أهالي الرياض.

وأدى جموع المصلين صلاة الميت على الطبيب الراحل في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض عقب صلاة عصر أمس (الأحد)، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى.

وأشاد المغردون بمهارة الطبيب الراحل ودقته في تشخيص وعلاج أمراض الصدر، كما أثنوا على سيرته ورقي أخلاقه، فرغم زحام عيادته بالمرضى كان يتقاضي مقابلاً زهيداً للكشف ويتكفل بعلاج الفقراء والمحتاجين دون مقابل.