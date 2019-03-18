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زر جديد من «تويتر» للمحادثات التي تُهمك
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تواصل – متابعات:

تطور شبكة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالاشتراك في المحادثات الفردية على الموقع، وذلك على نحو يسمح لهم بمعرفة آخر المستجدات والاطلاع على كل التغريدات التي تُنشر في إطار تلك المحادثات.

ويظهر زر “اشترك في المحادثة” في الزاوية العلوية اليمنى من عرض التغريدات، رغم أن تويتر لم تُعلن موعد إطلاقها بعد رسمياً.

يُشار إلى كشف تويتر في وقت سابق أنها تطمح إلى تحويل المحادثات على شبكتها إلى محادثات صحية وأكثر تنظيماً، وتحاول الشركة أن تجعل تطبيقها أسهل استخداماً وأقل عرضة للإساءة.

ويُعتقد أن ميزة الاشتراك الجديدة تسمح للمستخدمين بمتابعة سلسلة رسائل دون الإشارة مباشرةً إلى اهتمامه، أو الاضطرار إلى الانضمام إلى المحادثة بأنفسهم.

وبنقر الزر، يمكن للمستخدم بدل ذلك اختيار تلقي الإشعارات عند نشر تغريدات جديدة في تلك المحادثة.

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