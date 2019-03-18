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بجهاز جديد.. جراحة القلب المفتوح يمكن تجنبها

بجهاز جديد.. جراحة القلب المفتوح يمكن تجنبها
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تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج تجارب أن صمامات قلب بديلة من إنتاج ميدترونيك ومنافستها إدواردز لايف ساينس تضاهي أو أفضل من جراحات القلب المفتوح للمرضى الأصغر سنا، والذي يعتبر التدخل الجراحي أقل خطورة بالنسبة لهم. وحصلت الشركتان على ترخيصين لأجهزة «تافر» (تي.إيه.في.آر)، التي تؤدي دور الصمام الأبهري للمرضى الأقل تحملا للجراحة، والذين توصف حالاتهم بأنها متوسطة الخطر.

وستفتح منح الموافقة للمرضى، التي تعد حالاتهم أقل خطورة المجال أمام عدد أكبر من المرضى للحصول على الأجهزة، التي تراها الشركتان حيوية لنمو أعمالها.

ويتم زرع الصمام البديل في مكانه من خلال شريان وبواسطة قسطرة، مما يجنب المرضى الجراحة، التي تستلزم فتح القفص الصدري.

وقالت شركة إدواردز، التي تملك نحو 70 بالمئة من سوق أجهزة «تافر» في الولايات المتحدة إنها تتوقع أن يصل حجم السوق العالمية في هذه الأجهزة إلى نحو 7 مليارات دولار في عام 2024. وأثبت جهاز «إدواردز سابين 3 تافر» تفوقه على الجراحة ضمن تجربة شملت ألف مريض وذلك بعد عام من زراعته.

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