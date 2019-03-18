توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم بالمملكة 10%

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توقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مضاعفة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية إلى 10% قبل نهاية العام الحالي 2019، ودخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم تراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، مع الانضمام اليوم (الاثنين) إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، ومن بينها “فوتسي” و”إم.إس.سي.آي”.

وأوضح القويز، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن التدفقات الاستثمارية نتيجة عملية الانضمام ستنقسم إلى قسمين، الأول يسمى “استثمارات ساكنة”، التي تدخل السوق بوتيرة ضمها للمؤشرات ذاتها وبالوزن نفسه، وتشكل نحو 20% من الأصول، التي تقدر من 6 إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 50 مليار دولار، ودخولها شبه مؤكد في المواعيد التي يُضم المؤشر فيها.

وبيّن أن القسم الثاني من التدفقات يسمى بـ “الأصول المدارة”، التي قد يتغير توقيت دخولها، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام، أو بالتزامن معها، أو في وقت لاحق، لافتاً إلى أنها تتأثر بنظرة المستثمرين للسوق من ناحية زيادة الوزن أو تخفيضه.