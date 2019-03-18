الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

قائد حافلة مدرسية يُعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا فعل معه مرور عسير؟

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

تنفيذ حكم القتل في «الباكستاني رحمان».. ضبط أثناء تهريب الهيروين

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم بالمملكة 10%

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم بالمملكة 10%
0

تواصل – متابعات:

توقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مضاعفة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية إلى 10% قبل نهاية العام الحالي 2019، ودخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم تراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، مع الانضمام اليوم (الاثنين) إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، ومن بينها “فوتسي” و”إم.إس.سي.آي”.

وأوضح القويز، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن التدفقات الاستثمارية نتيجة عملية الانضمام ستنقسم إلى قسمين، الأول يسمى “استثمارات ساكنة”، التي تدخل السوق بوتيرة ضمها للمؤشرات ذاتها وبالوزن نفسه، وتشكل نحو 20% من الأصول، التي تقدر من 6 إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 50 مليار دولار، ودخولها شبه مؤكد في المواعيد التي يُضم المؤشر فيها.

وبيّن أن القسم الثاني من التدفقات يسمى بـ “الأصول المدارة”، التي قد يتغير توقيت دخولها، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام، أو بالتزامن معها، أو في وقت لاحق، لافتاً إلى أنها تتأثر بنظرة المستثمرين للسوق من ناحية زيادة الوزن أو تخفيضه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8465 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8465 نقطة

الفالح يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً

الفالح يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 15 مليون برميل يومياً

«المالية»: نسعى لتحقيق إيرادات مستدامة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي

«المالية»: نسعى لتحقيق إيرادات مستدامة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي

بالفيديو.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها للطقس غداً

بالفيديو.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها للطقس غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>