مَن الأكثر سعادة بالأبوة؟.. الآباء أم الأمهات!

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أن الآباء يستمتعون بأبوتهم أكثر من استمتاع الأمهات بالأمومة، وأن معدل إحساسهم بالسعادة والعواطف الإيجابية يفوق أقرانهم الرجال ممن ليس لديهم أطفال. بينما أظهرت الدراسة أن أعراض اكتئاب الأمهات أكثر شدة من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال!

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا قام الباحثون بقياس معدل السعادة، وأعراض الاكتئاب والتوتر لدى 18 ألف شخص، ورصد علاقة هذه المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية بأدوار الأمومة والأبوة أو غياب هذه الأدوار.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “برسوناليتي أند سوشيال سيوكولوجي”، وأظهرت أن الآباء لديهم درجة من الاستمتاع بالحياة والتركيز والإحساس بالسعادة مقارنة بالآخرين، سواء كانوا أمهات أو رجالاً لم ينجبوا أطفالاً.

وبينت الدراسة أن الآباء يشعرون بالاستمتاع أثناء قيامهم برعاية الأطفال أكثر من شعور الأمهات أثناء أداء المهمات نفسها. وفسَّر الباحثون ذلك بأن الآباء يمضون وقتاً من اللعب خلال رعاية الطفل، ما يضفي مزيداً من المرح على واجبات الأبوة.