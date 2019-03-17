الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

مَن الأكثر سعادة بالأبوة؟.. الآباء أم الأمهات!

مَن الأكثر سعادة بالأبوة؟.. الآباء أم الأمهات!
0

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أن الآباء يستمتعون بأبوتهم أكثر من استمتاع الأمهات بالأمومة، وأن معدل إحساسهم بالسعادة والعواطف الإيجابية يفوق أقرانهم الرجال ممن ليس لديهم أطفال. بينما أظهرت الدراسة أن أعراض اكتئاب الأمهات أكثر شدة من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال!

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا قام الباحثون بقياس معدل السعادة، وأعراض الاكتئاب والتوتر لدى 18 ألف شخص، ورصد علاقة هذه المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية بأدوار الأمومة والأبوة أو غياب هذه الأدوار.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “برسوناليتي أند سوشيال سيوكولوجي”، وأظهرت أن الآباء لديهم درجة من الاستمتاع بالحياة والتركيز والإحساس بالسعادة مقارنة بالآخرين، سواء كانوا أمهات أو رجالاً لم ينجبوا أطفالاً.

وبينت الدراسة أن الآباء يشعرون بالاستمتاع أثناء قيامهم برعاية الأطفال أكثر من شعور الأمهات أثناء أداء المهمات نفسها. وفسَّر الباحثون ذلك بأن الآباء يمضون وقتاً من اللعب خلال رعاية الطفل، ما يضفي مزيداً من المرح على واجبات الأبوة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

10 أعراض تستوجب عرض طفلك على الطبيب

10 أعراض تستوجب عرض طفلك على الطبيب

هل تسنين الأطفال يسبب الحمى؟

هل تسنين الأطفال يسبب الحمى؟

«شركة أمن» تُحذر من نشر صور عودة الأبناء إلى المدارس

«شركة أمن» تُحذر من نشر صور عودة الأبناء إلى المدارس

صور متداولة.. الآباء والأبناء جنباً إلى جنب في جبهات الحد الجنوبي

صور متداولة.. الآباء والأبناء جنباً إلى جنب في جبهات الحد الجنوبي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>