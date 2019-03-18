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مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته

مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مواطن بجدة يوم أمس الأحد معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة والدته من جراء غسيل الكلى سنة كاملة.

وتفصيلاً، تبرع أحد منسوبي بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المواطن “صالح بريك القثامي”، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.

وقرر “القثامي” التبرع بإحدى كليتيه لوالدته إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

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