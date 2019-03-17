الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة العينين

5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة العينين
0

تواصل – وكالات:

يعاني الملايين في العالم من مشاكل البصر بدءاً من المشكلات البسيطة مثل احمرار العينين وانتهاء بالحالات الأكثر خطورة مثل الغلوكوما.

وقد أوردت صحيفة ميرور البريطانية مجموعة من النصائح التي تهدف لتفادي المشاكل الصحية في البصر والحفاظ على عينين سليمتين لسنوات طويلة:

１- إضافة التوابل إلى نظامك الغذائي
تحتوي التوابل بكل أنواعها على كميات كبيرة من فيتامين A الذي يعتبر عنصراً ضرورياً للحفاظ على صحة البصر، ومحاربة الالتهابات في قرنية العينين.

２- اتباع نظام غذائي صحي
إن اتباع نظامي غذائي صحي ذو أهمية بالغة لصحة العينين، إذ أنه يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يؤدي إلى أضرار في العينين أخطرها فقدان البصر.

３- تهوية المنزل
تساهم تهوية المنزل في تخفيض حرارة الجسم وترطيبه، وبالتالي تقليل احتمال الإصابة بجفاف العينين الذي قد يؤدي إلى ضبابية في الرؤية.

４- تجنب التعرض للشمس لوقت طويل
قد تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، إلى إلحاق ضرر شديد ببصرك، بما في ذلك إعتام عدسة العين، لذا ينصح الخبراء بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدام نظارات داكنة .

５- التقليل من استخدام الشاشات الإلكترونية
إن استخدام الهاتف أو شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة أمر مرهق لعينيك ويمكن أن يؤدي إلى إصابتهما بالجفاف، لذا إن كان عملك يتطلب العمل على الكمبيوتر لوقت طويل، حاول أن تأخذ استراحة كل 20 دقيقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 طرق فائقة السهولة لشرب المزيد من المياه

8 طرق فائقة السهولة لشرب المزيد من المياه

نصيحة ألمانية للأمهات: لهذا السبب يجب غسل الدُّمى الفرو بانتظام

نصيحة ألمانية للأمهات: لهذا السبب يجب غسل الدُّمى الفرو بانتظام

كيف تحصل على احتياجات جسمك من «فيتامين د» يومياً؟

كيف تحصل على احتياجات جسمك من «فيتامين د» يومياً؟

كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة

كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>