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ما هي نسبة الكولسترول الطبيعية؟

ما هي نسبة الكولسترول الطبيعية؟
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تواصل – وكالات:

معظم الأشخاص يتسائلون حول نسبة الكوليسترول الطبيعية، إلا أنه ليس هناك جواب محدد لذلك.

مع مرور الوقت يبدأ جسم الإنسان بانتاج المزيد من الكوليسترول، وهذا يعني أن على البالغين فحص مستوى الكوليسترول لديهم باستمرار، وينصح بأن يتم ذلك لدى السالمين كل 4-6 سنوات.

يتم قياس الكوليسترول وفقًل لثلاث مجموعات، وهي على النحو التالي:

الكوليسترول الكلي
الكوليسترول السيء (LDL)
الكوليسترول الجيد (HDL).
هذا يعني أن على الإنسان الحفاظ على مستوى الكوليسترول الكلي والسيء منخفضًا، أو أن يكون مستوى الجيد أعلى.

نسبة الكوليسترول الطبيعية

بشكل عام لا يعتبر الأطفال من ضمن فئات الخطر للإصابة بالكوليسترول المرتفع، ومع ذلك، يوصى بفحص مستوياته لديهم مرة أو اثنتين حتى وصولهم الثامنة عشر من العمر.

لكن وفي المقابل، وفي حال كان الطفل يملك عوامل خطر الإصابة بمستويات الكوليسترول المرتفعة، من الضروري أن تتم مراقبة هذه المستويات بانتظام.

جدير بالذكر أن الرجال أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول مقارنة بالنساء، في حين أنهن يقعن ضمن فئة الخطر بعد دخولهن مرحلة اليأس.

نصائح للحفاظ على نسبة الكوليسترول الطبيعية
إليك النصائح التالية التي من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على نسبة طبيعية من الكوليسترول:

الفحص الدوري والمنتظم لمستويات الكوليسترول
اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه
ممارسة الرياضة بانتظام
الإقلاع عن التدخين
الحفاظ على وزن صحي وطبيعي.

متى يجب استشارة الطبيب؟
بشكل عام من المهم أن تقوم باستشارة الطبيب من أجل الخضوع لفحص الكوليسترول في حال كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، أو إن كنت تعاني من الوزن الزائد أو السمنة.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الكوليسترول لا يترافق عادة مع أية أعراض مميزة، لذا من الضروري الخضوع للفحص المنتظم من أجل الكشف عنه.

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