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«السلمي» يوضح شروط التوبة من شهادة الزور (فيديو)

«السلمي» يوضح شروط التوبة من شهادة الزور (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، إن شهادة الزور ليس لها كفارة وهي من الكبائر التي تستوجب التوبة.

وأضاف السلمي خلال لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وتحذير النبي منها بشدة يدل على أنها من عظم الذنب، لافتاً إلى أن أهل العلم قالوا إن ليس لها كفارة.

وأشار السلمي إلى أن شهادة الزور يجب فيها التوبة النصوح والتي تشمل الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود، ومن ثم إذا كان هناك حقوق للعباد فعلى القائم بالتوبة أن يستردها ويضمنها لعل الله أن يتوب عليه.

 

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