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والد الشاب الناجي من «مجزرة نيوزيلندا»: هذا ما فعلته ليلة الحادث (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تحدث والد الشاب أصيل الأنصاري المصاب في الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا عمّا فعله قبل الحادث بيوم واحد.

وقال الأنصاري، في مقطع فيديو متداول إنه في الليلة السابقة للحادث المروع أي يوم الخميس قام بشراء ذبيحة وأطعم منها أشخاصا صدقةً لوجه الله تعالى، وكان ذلك قبل ساعات من وقوع المذبحة التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

وتوجه والد الشاب أصيل الأنصاري بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، مضيفا أن ما قام به كان سبباً في نجاة ابنه بعد مشيئة الله.

وكانت نيوزيلندا قد شهدت مجزرة مروعة ارتكبها أسترالي متطرف، خلّفت 50 قتيلاً وعشرات الجرحى من المصلين المسلمين، وقد قُبض عليه، حيث مثل أمام القاضي لمحاكمته.

 

 

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