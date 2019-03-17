وفاة والدة «محمد بن هادي المدخلي»

تواصل – جازان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وسيصلى عليها بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جازان، وتدفن بمقبرة القعارية.

ويقام عزاء الرجال في منزل والدهم الشيخ هادي بن علي المدخلي – رحمه الله- في حي المعبوج شرق مدينة جازان بحوار جامع الجابري والنساء في مدينة جازان مخطط 6.

يذكر أن الفقيدة والدة كل من الأستاذ عمر بن هادي المدخلي، والأستاذ عبدالودود بن هادي المدخلي من منسوبي تعليم جازان.